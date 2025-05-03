03 мая 2025, 16:50
Погода

Погода в воскресенье будет облачной

Также синоптики обещают небольшие осадки
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Фото: «Петрозаводск говорит»

Завтра в Карелии будет облачно, но с прояснениями. Также Гидрометцентр РК сообщает о небольших, местами умеренных осадках в виде мокрого снега и дождя. 

На дорогах ночью можно будет заметить местами гололедицу. Ветер порывистый, а температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3°С, днем  - от +4 до +9°С.

В Петрозаводске синоптики отметили, что будет расти атмосферное давление. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет варьироваться от +1 до +3°С, днем - от +7 до +9°С. © «Петрозаводск говорит»

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