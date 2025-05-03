Погода в воскресенье будет облачной

Завтра в Карелии будет облачно, но с прояснениями. Также Гидрометцентр РК сообщает о небольших, местами умеренных осадках в виде мокрого снега и дождя.

На дорогах ночью можно будет заметить местами гололедицу. Ветер порывистый, а температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3°С, днем - от +4 до +9°С.

В Петрозаводске синоптики отметили, что будет расти атмосферное давление. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет варьироваться от +1 до +3°С, днем - от +7 до +9°С. © «Петрозаводск говорит»