Погода не обрадует жителей Карелии

В последний праздичный выходной погода будет облачной, но с прояснениями. Также Гидрометцентр РК отметил, что возможны небольшие осадки.

На всей территории Карелии ожидается северо-восточный, северный умеренный с порывами ветер. На водители смогут заметить гололедицу, а температура будет колебаться от -5 до +12.

В столице Карелии возможны осадки. Также синоптики отметили: атмосферное давление будет слабо меняться. Температура будет варьироваться от 0 до +11. © «Петрозаводск говорит»