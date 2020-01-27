Погиб легендарный баскетболист Коби Брайант

Известный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе, Лос-Анджелес, в воскресенье утром, сообщает портал TMZ. На частном вертолете спортсмена вместе с ним находились по меньшей мере три пассажира.

В результате крушения вспыхнул пожар. Спасатели сообщили, что на борту выживших нет. Пять человек объявлены погибшими. Причина аварии выясняется.

Коби Брайант выступал в НБА в течение 20 сезонов за одну команду - «Лос-Анджелес Лейкерс». Играл на позиции атакующего защитника. В 2015 году объявил о завершении карьеры.

Коби Брайант - двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион НБА.