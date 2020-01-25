В Петрозаводске из-за коронавируса отменяют командировки в Китай

Читатель портала «Петрозаводск говорит» рассказал о том, что его командировка в Китай сорвалась из-за коронавируса.

Вылет из Петрозаводска планировался буквально на днях. Но в Китае настолько обеспокоены вспышкой заболевания, что рекомендовали россиянину временно воздержаться от поездки.

Напомним, число зараженных и умерших от нового типа коронавируса возросло. Число умерших от него в Китае достигло 25, количество зараженных выросло до 830, сообщил госкомитет КНР по вопросам здравоохранения. Два туриста госпитализированы в Финляндии с подозрением на коронавирус.

Вирус подбирается к нашей стране. Зараженный новым типом коронавируса гражданин скончался в китайской провинции Хэйлунцзян, приграничной с Россией.