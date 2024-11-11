Подсолнечное масло подорожало из-за дефицита пальмового

Экспортная цена российского подсолнечного масла при отправке из Новороссийска за месяц поднялась на 11 процентов, а за год — более чем на 40 процентов. Это привело к подорожанию масла и на внутреннем рынке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр ценовых индексов.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько пояснил изданию, что растительные масла частично взаимозаменяемы. Несмотря на то, что потребители редко меняют одно масло на другое, промышленность может адаптироваться к такой замене в определенных пределах. Увеличение мировых цен на пальмовое масло, подорожавшее с начала года примерно на треть, способствует росту спроса и на подсолнечное.

Рылько также отметил, что биотопливные стандарты, обязывающие использовать биодизель, изготовленный из растительных масел, вызывают рост спроса на такие масла, сокращая их доступность на внешних рынках. Это порождает ощущение дефицита и порой приводит к «легкой панике на рынке».

Bloomberg ранее писал, что повышение цен на пальмовое масло связано с планами Индонезии расширить его использование в производстве топлива, а также с постепенным старением плантаций пальм. // фото: pexels.com