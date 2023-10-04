Подрядчик ведет осенние работы на улицах Петрозаводска

Мобильные бригады и техника поддерживают порядок на общественных территориях Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, подрядчик начал готовить к зиме клумбы в парке Ямка. На аллее 300-летия Петрозаводска рабочие сеют семена. Работа с клумбами ведется и у Гиперборейского сквера. Помимо этого идет и обычная работа - например, очищаются урны в разных районах карельской столицы.

Жителям Петрозаводска напомнили, что они могут пожаловаться на некачественное содержание общественных территорий по телефону 051. // Фото «Петрозаводск говорит»