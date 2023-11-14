Подросток в Петрозаводске едва не погиб из-за курения вейпа

Юный вейпер чудом выжил в Петрозаводске. Подросток мог задохнуться, его спасли врачи, сообщили в группе наркологического диспансера Карелии ВКонтакте.

Несовершеннолетнего привезли в больницу с приступом аппендицита. Внезапно он начал задыхаться, пришлось действовать быстро. Подростка спасали медики Республиканской детской больницы имени И.Н. Григоровича вместе с коллегами наркологического диспансера.

- Ребенка спасли, но оказалось, что он вейпер со стажем и уже имеет серьезное поражение легких - вейп-индуцированную пневмонию. К сожалению, таких случаев теперь все больше,

- рассказал заместитель главного врача наркодиспансера Анатолий Чертанов.

Он объяснил, что так называемая «болезнь вейперов» возникает из-за накопления в клетках легочной ткани масляных компонентов аэрозоля электронных сигарет. // фото: egor ivlev/ unsplash.com