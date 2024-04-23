Подросток-сатанист изрезал ножом двух школьниц в Петрозаводске

Вечером 22 апреля 15-летний ученик одной из школ Петрозаводска напал с ножом на двух девочек. Об инциденте сообщает Telegram-канал Shot и называет школьника сатанистом.

По информации канала, подросток учится в финно-угорской школе. Он вечером в понедельник пришел в квартиру к ровеснице из другой гимназии. У девочки была в гостях и ее 17-летняя подружка, ученица одного из колледжей.

Молодые люди общались, но внезапно юноша схватил нож и накинулся на девочек. Обеих потом увезли на «скорой» и госпитализировали с колото-резаными ранами рук, груди и шеи.

Неадекватного школьника задержали, с ним работают полицейские. Юноша – поклонник Black Metal и любитель гулять по кладбищам. // фото: freepik.com