08 декабря 2022, 10:53
Подросток пытался украсть шоколад из магазина в Карелии
В Медвежьегорске сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего нарушителя
Днем 7 декабря в одном из сетевых магазинов в Медвежьегорске сработала сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Администратор торговой точки рассказал стражам порядка, что один из посетителей пытался пронести мимо кассы пять плиток шоколада. Нарушителем оказался несовершеннолетний житель города.
Подросток был задержан и передан инспектору по делам несовершеннолетних. // Фото: unsplash.com