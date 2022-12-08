Подросток пытался украсть шоколад из магазина в Карелии

Днем 7 декабря в одном из сетевых магазинов в Медвежьегорске сработала сигнализация. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Администратор торговой точки рассказал стражам порядка, что один из посетителей пытался пронести мимо кассы пять плиток шоколада. Нарушителем оказался несовершеннолетний житель города.

Подросток был задержан и передан инспектору по делам несовершеннолетних. // Фото: unsplash.com