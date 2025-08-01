Подросток проехал полгорода на легковушке, уходя от полицейской погони

Полицейский завершил смену и ехал в отделение, чтобы оставить служебную машину, как заметил на набережной Варкауса нарушителя. Автомобиль ВАЗ-2105 двигался с нарушением правил дорожного движения, за рулем, как заметил полицейский, сидел несовершеннолетний.

Сотрудник ГАИ потребовал, чтобы лихач остановился, но тот попытался оторваться. Несовершеннолетний гнал в Соломенное, оторваться не смог, хотя и проехал довольно приличное расстояние. Полицейские остановили парня только на проезде Энергетиков. За время погони юноша неоднократно нарушил правила дорожного движения и создал угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

Стражи порядка установили, что автомобиль, на котором передвигался подросток, снят с регистрационного учета. Его отправили на специализированную стоянку. У несовершеннолетнего водительских прав не было. На маму юного лихача составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Подросток теперь под пристальным вниманием сотрудников ПДН. С ним провели профилактическую беседу. © «Петрозаводск говорит»