Подросток напился самогона и попал в реанимацию в Ленобласти

В Ленинградской области 16-летний подросток попал в реанимацию после посиделок с друзьями. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел в городе Волосово. По данным издания, студент колледжа с товарищами употреблял самогон. Юноше стало плохо. В тяжелом состоянии его доставили в местную больницу. За жизнь молодого человека борются врачи.

Полиция проводит проверку по факту инцидента. Известно, что семья юноши в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала. // Фото: unsplash.com