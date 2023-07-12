Подросток на велосипеде выехал прямо под колеса иномарки и пострадал

Вечером 11 июля в Сегежском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Подросток не убедился в безопасности движения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент произошел в 20:48, велосипедист двигался сначала по тротуару на RUSH. Потом он выехал на проезжую часть перед приближающимся автомобилем Lifan.

За рулем находилась 45-летняя женщина, она сбила 17-летнего велосипедиста. // фото: ГИБДД Карелии