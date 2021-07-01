Подростки вынесли из магазина в Петрозаводске шампунь на 2500 рублей

Подростки попались на краже шампуня в одном из сетевых магазинов столицы Карелии. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Представитель торговой точки сообщил в полицию. Ущерб от кражи составил 2 500 тысячи рублей, сообщили в МВД.

Стажи порядка установили, что к краже причастны двое ранее привлекавшихся к уголовной ответственности несовершеннолетних петрозаводчан.

Подростки рассказали полиции, что похищенные шампуни продали, а деньги потратили. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы. (фото gtrkkursk.ru)