Мужчина пять лет скрывался после совращения девятилетней девочки

В Следкоме Карелии сегодня сообщили о раскрытии преступления сексуального характера, совершенного в 2016 году.

Обвиняемым по совращению ребенка проходит 57-летний мужчина. Ему инкриминируют совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

По версии следователей, в сентябре 2016 года в Костомукше мужчина «совершил иные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки».

Обвиняемый заключен под стражу. Обстоятельства устанавливаются. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. (фото khakasia.info)