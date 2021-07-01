01 июля 2021, 18:52
Мужчина пять лет скрывался после совращения девятилетней девочки
Преступление в отношении ребенка было совершено в 2016 году, о задержании обвиняемого следователи сообщили в наши дни
В Следкоме Карелии сегодня сообщили о раскрытии преступления сексуального характера, совершенного в 2016 году.
Обвиняемым по совращению ребенка проходит 57-летний мужчина. Ему инкриминируют совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.
По версии следователей, в сентябре 2016 года в Костомукше мужчина «совершил иные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки».
Обвиняемый заключен под стражу. Обстоятельства устанавливаются. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. (фото khakasia.info)