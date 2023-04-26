Подростки не выпускали мужчину из подъезда, один из них избил его

17-летнего жителя Кондопоги обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

События разворачивались осенью прошлого года. Вечером на улице одного из дворов собралась компания подростков. Мужчина, проживавший в доме, направляясь на работу, не смог открыть дверь подъезда, поскольку ее удерживали подростки. Между взрослым и подростками возник словесный конфликт. Один из несовершеннолетних находился сзади мужчины. Как предположили следователи, он сильно ударил мужчину ногой в спину, а также кулаками по телу. Пострадавшему были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В СУСК уточнили, что в период расследования следователь принял меры профилактического характера. В подразделение органов профилактики несовершеннолетних и защиты прав детей были направлены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления. // фото unsplash.com