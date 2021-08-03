Подростка несколько раз ударили ножом в живот, юношу спас аккумулятор

Внешний аккумулятор спас подростку жизнь. Инцидент произошел на кухне в общежитии на площади Кирова в Кеми в марте.

Как предполагают следователи, между 47-летним мужчиной и несовершеннолетним возник конфликт. Мужчина пригрозил убить подростка. У мужчины в руках оказался нож, которым он, как считают в Следкоме, несколько раз ударил парня в живот. Убить молодого человека нападавшему не удалось. В кармане куртки жертвы оказался внешний аккумулятор, в который и пришлись удары ножом. Вдобавок подросток активно сопротивлялся и смог выбить нож у нападавшего.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. (фото citytraffic.ru)