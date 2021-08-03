Полиция Петрозаводска ищет возможную свидетельницу преступления

В Петрозаводске ищут женщину, которая может помочь раскрыть преступление. УМВД РФ по региону просит дать знать о себе свидетельницу, попавшую в кадр записи камеры видеонаблюдения.

Ее личность устанавливают в уголовном розыске отдела полиции № 1 УМВД по Петрозаводску. Женщина может обладать информацией о совершенном на территории города преступлении.

Полиция просит гражданку на видеозаписи сообщить о себе. Также всех жителей города призывают сообщить любую информацию о личности разыскиваемой по телефонам: 8 909 178 52 54, 8 8142 73 91 54. // Фото: УМВД РФ по региону