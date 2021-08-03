На железной дороге в Карелии произошел разлив нефтепродуктов

В полосе отвода железной дороги, расположенной в водоохраной зоне озера Суоярви, произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Разлив, предположительно битума, обнаружили 29 июля. Общая площадь разлива превысила 220 квадратных метров. Проверку проводят карельская транспортная прокуратура вместе со специалистами Минприроды Карелии и Росприроднадзора.

Исполняющий обязанности карельского транспортного прокурора Матвей Матвиенко проверит обстоятельства, соблюдение требований природоохранного и экологического законодательства, при наличии оснований примет меры. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. (фото источника)