03 августа 2021, 17:50
Происшествия

На железной дороге в Карелии произошел разлив нефтепродуктов

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с разливом нефтепродуктов в полосе отвода железной дороги

В полосе отвода железной дороги, расположенной в водоохраной зоне озера Суоярви, произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.  

Разлив, предположительно битума, обнаружили 29 июля. Общая площадь разлива превысила 220 квадратных метров. Проверку проводят карельская транспортная прокуратура вместе со специалистами Минприроды Карелии и Росприроднадзора.

Исполняющий обязанности карельского транспортного прокурора Матвей Матвиенко проверит обстоятельства, соблюдение требований природоохранного и экологического законодательства, при наличии оснований примет меры. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. (фото источника)

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Метки: 
нефтепродукты
битум
Суоярви
новости Карелии
транспортная прокуратура
разлив
водоохранная зона
железная дорога