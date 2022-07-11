Подростка будут судить за траты с найденной банковской карты

Следователи передали в суд уголовное дело по обвинению 17-летнего петрозаводчанина. Ему инкриминируют кражу с банковского счета, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился еще в августе прошлого года. Подросток с другом нашли кошелек, в котором лежали банковские карты. С помощью бесконтактной оплаты парнишка стал покупать с чужой карточки разные товары. Успел потратить более чем три тысячи рублей.

Его вычислили, оказалось, ранее воришка уже был судим. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас молодой человек уже отбывает наказание за совершение подобного преступления. // Фото: pxhere.com