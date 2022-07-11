Украденный велосипед вернули раньше, чем его стали искать владельцы

Сотрудники угрозыска получили информацию, что 39-летний житель Петрозаводска мог совершить кражу. Оказалось, так и было, сообщили в МВД Карелии.

Когда мужчину нашли и допросили, выяснилось, что он похитил велосипед в компании, которая выдает их напрокат. Воришка увел от витрины выставленный там образец за 15 тысяч рублей.

Причем в организации еще не заметили пропажу. О краже владельцы узнали от полицейских. Мужчина показал, где спрятал похищенное, велосипед вернули.

Выяснилось, что подозреваемый причастен еще к нескольким подобным кражам. // Фото: pxhere.com