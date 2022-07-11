11 июля 2022, 14:01
Две легковушки столкнулись из-за желания проскочить
Авария в Петрозаводске произошла из-за слишком торопливого водителя
Вечером 10 июля в центре Петрозаводска произошла очередная авария. Видео разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Это случилось в 21:50 на пересечении улицы Куйбышева и проспекта Ленина. Инцидент попал в кадр камеры наблюдения «Ситилинк».
Машины врезались друг в друга посреди дороги. Вполне возможно, что один из водителей торопился проехать на красный свет. Автомобили задели друг друга по по касательной.
Видимо, никто не пострадал, но транспортные средства получили повреждения. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВКонтакте