Двух жительниц Петрозаводска обманули при совершении покупок в Сети

Девушка в Петрозаводске лишилась девяти тысяч рублей при попытке продать пуховик. А у 62-летней женщины мошенники списали с карты 19 800 рублей. Обе пытались совершить сделки через интернет, сообщили в МВД Карелии.

Так, 19-летняя петрозаводчанка нашла покупателя своего пуховика на сайте и перешла с ним для общения в соцсеть.

«Клиент» отправил ссылку якобы для получения денег. Договорились на четыре тысячи рублей. Девушка ввела по данные карты, с которой тут же списали девять тысяч. После этого покупатель пропал.

На уловку мошенника попалась и 62-летняя горожанка. Она нашла сайт мебельного магазина в поисковике, выбрала комод и оставила заявку. С женщиной связался менеджер и отправил ссылку для оплаты.

Она перевела 19 800 рублей, но ни комода, ни возврата денег не дождалась. Оказалось, на этот сайт жалуются десятки людей. // Фото: pxhere.com