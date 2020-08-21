Подробности поиска пропавшего пассажира поезда стали известны

Вчера и позавчера «Петрозаводск говорит» писал про загадочное исчезновение пассажира поезда, который вышел в Медвежьегорске подышать воздухом и бесследно исчез.

Сегодня стали известны подробности случившегося, хотя вопросов все еще много.

Пропавшего пассажира поезда Мурманск - Анапа Николая Бабошина, который так и не доехал до Петрозаводска, нашли в лесу полицейские станции Медвежья Гора, рассказала дочь мужчины в соцсетях, сообщает информационное агентство «СеверПост»

«Огромное спасибо грибнику Максиму и его супруге, которые не проехали мимо на лесной дороге. Они вспомнили, что видели пост о пропаже, позвонили и передали его полицейским. Все время поисков сотрудники полиции были на связи, не смотря на окончание рабочего дня. Они сразу сорвались с рабочего места к Максиму в лес. Через полчаса мы уже знали, что они точно нашли его»,

- написала Людмила Веселова.

Она отметила, что пожилой человек пока не рассказал родственникам о том, как он оказался в лесу.

«Человек сутки провёл в стрессовой ситуации, ночевал в лесу, поэтому объяснить сейчас ничего не может. Надеемся, что все будет хорошо. Главное, что он дома», - добавила дочь пенсионера.