20 августа 2020, 21:06
Жилые дома горели сегодня в двух районах Карелии
Помощь брандмейстеров потребовалась жителям Олонецкого и Лоухского районов
Сегодня в 06:55 пять брандмейстеров привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в поселке Кестеньга в Лоухском районе. По сообщению МЧС, в 07:12 пожар был ликвидирован.
Еще один пожар произошел сегодня вечером в Олонецком районе в деревне Тулокса.
В 16:25 шесть пожарных были задействованы в ликвидации возгорания в доме №32 на улице Набережная. Пожар был потушен в 16:47. Подробности огненных ЧП не сообщаются.