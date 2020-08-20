Жилые дома горели сегодня в двух районах Карелии

Сегодня в 06:55 пять брандмейстеров привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в поселке Кестеньга в Лоухском районе. По сообщению МЧС, в 07:12 пожар был ликвидирован.

Еще один пожар произошел сегодня вечером в Олонецком районе в деревне Тулокса.

В 16:25 шесть пожарных были задействованы в ликвидации возгорания в доме №32 на улице Набережная. Пожар был потушен в 16:47. Подробности огненных ЧП не сообщаются.