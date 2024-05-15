Подозреваемый в поджоге военкомата арестован на два месяца

Петрозаводский городской суд определил меру пресечения для 36-летнего мужчины, которого подозревают в поджоге военкомата в Суоярви. Он арестован, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 13 мая. Мужчина бросил два коктейля Молотова в здание военкомата. Серьезно оно не пострадало, был поврежден лишь фасад. Инцидент попал на видео.

Решением суда подозреваемый арестован до 13 июля. Ведется следствие. // Фото городского суда Петрозаводска