«Поделиться своей болью»: инвалиды в Карелии просят помощи

Текст: Елена Малишевская

53-летний Виктор Логинов – инвалид I группы, лежачий больной с переломанным позвоночником. 92-летняя Валентина Логинова – инвалид II группы, ухаживает за сыном. Виктор не бывает на свежем воздухе, потому что живут они на втором этаже пятиэтажки, выносить его некому. Его мама иногда выходит на улицу, но все реже - возраст, да и ходит с трудом. Валентина Анатольевна приравнена к ветеранам Великой Отечественной войны, потому что была малолетней узницей фашистов. На закате жизни она снова узница – только теперь в стенах своей квартиры.

«Хочу поделиться с вами своей болью. Я с 2016 года являюсь инвалидом первой группы и паллиативным больным с хроническим болевым синдромом. Просто живу с постоянным чувством боли, принимаю сильные обезболивающие таблетки. За это время никто ничем мне не помог, и все приходилось делать самому»,

- написал в нашу редакцию Виктор Логинов.

История Виктора жуткая, причем рассказывает он ее спокойно, без лишних эмоций. Говорит: сам во многом виноват, что так жизнь сложилась. Употреблял наркотики, несколько раз сидел в тюрьме. Семь лет назад была драка, и его выкинули с балкона второго этажа. Высота небольшая, но внизу были железные прутья оградки, в итоге – сломанный позвоночник. В Республиканской больнице поставили специальный корсет. Витору казалось, что ничего страшного, и он из больницы сбежал. Начался воспалительный процесс, который привел к параличу.

«В 17-ом году перевезли в Ладву, в паллиативное отделение, там по 19-ый год провалялся. Направили в институт Мечникова, в Санкт-Петербург. Там сказали: зачем тебя сюда привезли? Воспалительный процесс не закончился. В операции отказали. В Пряже 40 дней пролежал. Забрали в Петрозаводск, в паллиативный центр, но это был период ковидный, нам ничего не делали. За эти годы у меня два позвонка просто сгнили»,

- рассказывает Виктор.

Валентина Анатольевна в годы Великой Отечественной войны несовершеннолетним ребенком была угнана на работу в Германию. Там провела три года, перенесла немало страданий. Вспоминает, как у нее брали кровь для немецких раненых.

В декабре Валентине Анатольевне исполнится 93 года. Ее сын Виктор рассказывает, что пока была другая местная власть в Новой Вилге, маму всегда поздравляли с Днем Победы, приезжали на машине, забирали на празднование в дом культуры, дарили подарки. В этом году про нее все забыли.

«Ее тоже забыло наше государство, даже не поздравили с Днем пожилого человека. Все! Списали, видимо со счета. Стыдобища... Она три года ребенком страдала у фашистов. Ладно, что касается меня, я сам виноват в своей беде, а она в чем провинилась?»,

- задает справедливый вопрос Виктор Логинов.

Виктору как инвалиду I группы положен социальный работник. Она и приходит, правда, всего на час в будние дни. В выходные приходится справляться самим. Валентина Анатольевна в силу возраста мало уже что может, и, что самое страшное, многое забывает. Вот недавно, как рассказывает Виктор, забыла выключить газ. Потом не сняла с плиты чайник, чуть не сгорел. Так недалеко и до беды…

Виктор Логинов мечтает переехать на первый этаж, чтобы была хоть какая-то возможность выбираться на улицу.

«Я - лежачий, человек, она еле ходит, и никому мы уже не нужны. Я в силу своей ситуации ничем не могу ей помочь, напротив, она заботится в таком престарелом возрасте обо мне. Вот и возникает вопрос: что нам теперь делать? Поменять жилье мы не можем, так как денег нет, купить новое жилье. Под всякие государственные программы, видимо, не попадаем. Что нам делать, кому написать?».

Вопрос по операции на сломанном позвоночнике Виктора решается с 2019 года и все никак не решится… Он не особенно верит в свое выздоровление, но ждет вызова из петербургского института Мечникова – там обещали очередное обследование.

Что касается жилищного вопроса семьи Логиновых и, в целом, их социальной поддержки – как мне кажется, это вполне под силу решить администрации Прионежского района. Если им это трудно, то должны подключиться республиканские власти: минсоц, минздрав, минстрой… Неужели два инвалида так и будут медленно умирать, запертые в своей квартире?

Не так много в Карелии, да и вообще в России, осталось бывших малолетних узников и ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы бросать их на произвол судьбы. Как сейчас принято говорить – своих не бросаем? Давайте докажем это на деле. Если найдутся бизнесмены, готовые помочь семье Логиновых, то в редакции есть адрес и телефон Виктора. Обратитесь, мы сообщим. // Фото: Виктор Логинов, Алексей Востряков.