28 июля 2023, 21:47
Подарок на день рождения принес мужчине богатство
Американец выиграл крупную сумму по билету, полученному в качестве подарка
Житель США сорвал куш в лотерею, получив билет в подарок на день рождения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Подаренный американцу лотерейный билет принес ему выигрыш в 100 тысяч долларов. После посещения офиса лотереи и вычета налогов счастливчик получил чек на 71 тысячу долларов.
«Это было похоже на сон. Я никогда раньше ничего не выигрывал», - утверждает мужчина.
Победитель поделился планами - он намерен съездить за границу и купить новый дом. // Фото: unsplash.com / Kira auf der Heide