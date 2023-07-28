Подарок на день рождения принес мужчине богатство

Житель США сорвал куш в лотерею, получив билет в подарок на день рождения. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Подаренный американцу лотерейный билет принес ему выигрыш в 100 тысяч долларов. После посещения офиса лотереи и вычета налогов счастливчик получил чек на 71 тысячу долларов.

«Это было похоже на сон. Я никогда раньше ничего не выигрывал», - утверждает мужчина.

Победитель поделился планами - он намерен съездить за границу и купить новый дом. // Фото: unsplash.com / Kira auf der Heide