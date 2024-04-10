Под застройку в Петрозаводске выделили дополнительные участки

Администрация Петрозаводска дополнила список свободных земельных участков, которые выставят на торги под застройку коммерческими и жилыми объектами. Перечень опубликовали на сайте мэрии.

Власти планируют отдать под застройку семь дополнительных участков. В частности, на Лесном проспекте могут построить административные и офисные здания, на улице Хейкконена – автопарковка.

Участок на Суоярвском шоссе продут под строительство автосалона, на улице Онежской флотилии должны построить объекты общественно-делового значения, в районе Птицефабрики – объекты бытового обслуживания.

Намечена также застройка блокированными жилыми домами участка в районе дома № 34 А по улице Рабочей, а также индивидуальная жилая застройка на Горной улице.

Вид разрешенного использования земельных участков может быть изменен в зависимости от потребностей покупателей. Но эти потребности должны соответствовать Правилам землепользования и застройки Петрозаводска. // фото: администрация Петрозаводска