Почти 80 старых лифтов заменили на новые в Карелии

В Карелии требуется заменить 662 старых лифта. Замена одного в среднем стоит 2 миллиона 200 тысяч, сообщил в своем аккаунте министр строительства республики Виктор Россыпнов.

В домах, где деньги на капремонт собирают на счет Фонда капремонта, замена производится за счет взносов. Собственникам нужно принять предложение о замене лифтов в доме.

Фонд заменил 342 лифта в Петрозаводске, Кондопоге и Питкяранте. В этом году запланирован ремонт еще 158 лифтов. За полгода 79 уже заменены. В июле новые лифты установили в домах на Карельском проспекте, 18б и на ул. Древлянка, 4, корп. 1 и 4. // фото: unsplash.com/Jason Dent