23 декабря 2023, 08:30
Плюсовая температура установится сегодня в Карелии
Синоптики дали прогноз погоды на 23 декабря
В Петрозаводске облачно, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -1, +1, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление днем будет слабо расти.
В Карелии облачно. Снег, местами сильный, по юго-западным районам, переходящий в мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -4, +1.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -2;
В Кондопоге, Олонце, Пудоже днем +1;
В Медвежьегорске, Суоярви днем 0;
В Сегеже, Сортавале днем -1. // фото «Петрозаводск говорит»