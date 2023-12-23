Плюсовая температура установится сегодня в Карелии

В Петрозаводске облачно, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -1, +1, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление днем будет слабо расти.

В Карелии облачно. Снег, местами сильный, по юго-западным районам, переходящий в мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -4, +1.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -2;

В Кондопоге, Олонце, Пудоже днем +1;

В Медвежьегорске, Суоярви днем 0;

В Сегеже, Сортавале днем -1. // фото «Петрозаводск говорит»