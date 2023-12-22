Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу в Карелии

В Петрозаводске в субботу облачно. Ночью сильный снег, метель, днем мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью -1, -3, днем -1, +1, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

В Карелии облачно. Снег, местами сильный, днем по юго-западным районам, переходящий в мокрый снег. Ночью в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, ночью местами порывистый. Температура воздуха ночью -1, -6, на севере местами до -10, днем -4, +1.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -3, днем -2;

В Кондопоге ночью 0, днем +1;

В Медвежьегорске ночью и днем 0;

В Олонце ночью -3, днем +1;

В Пудоже ночью 0, днем +1;

В Сегеже ночью и днем -1;

В Сортавале ночью -2, днем -1;

В Суоярви ночью -2, днем 0. // фото «Петрозаводск говорит»