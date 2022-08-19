Площадка ГТО появилась Рабочеостровске

В Рабочеостровске установили площадку ГТО. Уличный спортивный комплекс появился благодаря нацпроекту, сообщили в Минспорта Карелии.

На новой площадке уже занимаются взрослые и дети, вход для всех свободный. Также здесь будут проводить подготовку и тестирование по нормативам ГТО.

В составе спорткомплекса 19 тренажеров, это в том числе кардиотренажеры, гимнастические скамьи, рукоход, силовой тренажер для отжиманий и подтягиваний. Их можно использовать круглогодично.

В текущем году еще одна площадка ГТО появится в селе Ругозеро в Муезереском районе. // Фото: Минспорта Карелии