19 августа 2022, 11:58
Площадка ГТО появилась Рабочеостровске
Современное спортивное оборудование установили на улице карельского поселка
В Рабочеостровске установили площадку ГТО. Уличный спортивный комплекс появился благодаря нацпроекту, сообщили в Минспорта Карелии.
На новой площадке уже занимаются взрослые и дети, вход для всех свободный. Также здесь будут проводить подготовку и тестирование по нормативам ГТО.
В составе спорткомплекса 19 тренажеров, это в том числе кардиотренажеры, гимнастические скамьи, рукоход, силовой тренажер для отжиманий и подтягиваний. Их можно использовать круглогодично.
В текущем году еще одна площадка ГТО появится в селе Ругозеро в Муезереском районе. // Фото: Минспорта Карелии