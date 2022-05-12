Площадь Кирова перекроют на два дня

В центре Петрозаводска 13 и 14 мая изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает мэрия карельской столицы.

В пятницу с 8 утра будет запрещен въезд на площадь Кирова со стороны улицы Правды. Там будет организована пешеходная зона. Вдоль Музыкального театра также запретят остановку транспорта. Ограничения будут действовать до 18 часов 14 мая.

Временные неудобства связаны с тем, что на площади Кирова пройдут соревнования МЧС. Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки. Фото: pixabay.com/pedrofigueras