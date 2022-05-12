Школьница из Суоярви исполнила попурри военных песен

В тяжелые годы военных испытаний песня была непременным спутником солдат. Она поднимала боевой дух воинов, помогала преодолевать лишения фронтовой жизни.

На юбилейном мероприятии историко-краеведческого музея Суоярви выступила воспитанница местной школы искусств, лауреат международных музыкальных конкурсов Анастасия Плахина.

Недавно двенадцатилетняя талантливая девочка приехала в Карелию из Хабаровска, и теперь радует своим пением жителей Суоярви.