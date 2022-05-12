12 мая 2022, 12:36
Общество

Школьница из Суоярви исполнила попурри военных песен

Старые мелодии прозвучали свежо и душевно

В тяжелые годы военных испытаний песня была непременным спутником солдат. Она поднимала боевой дух воинов, помогала преодолевать лишения фронтовой жизни.

На юбилейном мероприятии историко-краеведческого музея Суоярви выступила воспитанница местной школы искусств, лауреат международных музыкальных конкурсов Анастасия Плахина.

Недавно двенадцатилетняя талантливая девочка приехала в Карелию из Хабаровска, и теперь радует своим пением жителей Суоярви.

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Метки: 
песни военных лет
Суоярви
историко-краеведческий музей
юбилей
Анастасия Плахина
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