12 мая 2022, 12:36
Школьница из Суоярви исполнила попурри военных песен
Старые мелодии прозвучали свежо и душевно
В тяжелые годы военных испытаний песня была непременным спутником солдат. Она поднимала боевой дух воинов, помогала преодолевать лишения фронтовой жизни.
На юбилейном мероприятии историко-краеведческого музея Суоярви выступила воспитанница местной школы искусств, лауреат международных музыкальных конкурсов Анастасия Плахина.
Недавно двенадцатилетняя талантливая девочка приехала в Карелию из Хабаровска, и теперь радует своим пением жителей Суоярви.