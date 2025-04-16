Платить за случайно разбитый в магазине товар не нужно

Платить за разбитый в магазине товар не нужно, если это произошло случайно, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова.

«Если до покупки человек случайно задевает или роняет товар, например из-за неудачной выкладки или тесноты проходов, то платить за продукцию не нужно. По закону собственником товара до оплаты является магазин, и риск случайного повреждения имущества несет именно он»,

— говорит эксперт.

Совсем другая история, если же покупатель преднамеренно испортил товар, бросил на пол или в стену, столкнул с полки.

В этом случае убыток придется возместить. Подтвердить факт намеренной порчи помогут камеры видеонаблюдения и показания свидетелей. © «Петрозаводск говорит»