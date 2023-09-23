Платежи за коммуналку вырастут, Минэкономразвития объяснил, почему

Плата за услуги ЖКХ в России увеличится на 9,8 процента с 1 июля следующего года. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, это произойдет из-за удорожания электроэнергии и газа, передает РБК.

В документе указано, что в 2024 году платить за ЖКХ придется больше на 9,8 процента, в 2025 году - на 5,7 процента, в 2026-м - на 4 процента.

В следующем году цены на газ для населения поднимут на 11,2 процента, на электроэнергию - на 8,9процента. Потом их тоже будут индексировать каждый год.

В Минэкономразвития подсчитали, что для средней семьи из трех человек рост коммунальных тарифов составит 500–550 рублей в месяц. Но это лишь средний показатель по России, окончательный размер индексации устанавливают региональные власти. // фото: «Петрозаводск говорит»