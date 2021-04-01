01 апреля 2021, 19:11
Культура

Певица Лобода заразилась коронавирусом

Знаменитость рассказала о своей болезни в «Инстаграме»

38-летняя певица Светлана Лобода заразилась коронавирусом. Об этом певица сообщила в своем «Инстаграме». Певица опубликовала фотографию из постели.

Экс-участница группы «ВИА Гра» написала, что пять дней назад почувствовала недомогание и симптомы простуды.

«Сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших»,

- цитирует звезду Cosmopolitan.

Лобода  отметила, что вынуждена перенести сольный концерт, запланированный на 3 апреля.

Ранее коронавирусом заболел популярный ведущий Иван Ургант. (фото afisha.uz)

Обсудить
просмотр
184795
Метки: 
Светлана Лобода
коронавирус
инстаграм
певица