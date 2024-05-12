Певец из Швейцарии стал победителем «Евровидения»

Певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, стал победителем «Евровидения-2024», сообщает РИА Новости. Певец представлял Швейцарию и выступил с песней «The Code».

После оглашения результатов голосования Nemo вновь исполнил свою песню, но в конце номера случайно разбил врученную ему статуэтку.

Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл. На втором месте - хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней «Rim Tim Tagi Dim» с 547 баллами, на третьем - Украина с 453 баллами.

Россия участие в песенном конкурсе не принимает. // Фото: AP Photo / Martin Meissner