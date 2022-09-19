Петрозаводскую котельную модернизируют

В модернизации котельной военного госпиталя, обеспечивающей теплоснабжением инфраструктуру больничного городка, приступили сотрудники компании «ПКС-Тепловые сети» совместно с Центральным жилищно-коммунальным управлением Минобороны России. Объект переводят со сжигания угля и дров на центральное теплоснабжение.

«Ранее было разработано техническое решение, которое позволит переключить котельную с неэкологичных видов топлива на центральное теплоснабжение. На территории объекта провели земляные работы. Для будущей теплотрассы уже уложено более70 железобетонных лотков, проведена их гидроизоляция, смонтировано почти 400 метров трубопровода. На очереди – подключение новых сетей к коммуникациям»,

- рассказали в пресс-службе петрозаводской компании.

Специалистам предстоит еще построить тепловую камеру, где будут размещаться запорная арматура, трубопроводы и шаровые краны, отвечающие за обеспечение теплом военного госпиталя.