В Видлице перезахоронили останки 24 воинов

В раках экспедиции «Фронтовыми дорогами Карелии» в минувшее воскресенье в Видлице Олонецкого района прошло перезахоронение останков 24 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили в местной администрации.

Останки солдат были подняты в ходе поисковых работ. Благодаря работе бойцов отрядов «Видлицкий рубеж», «Медведи», «По следам погибших самолетов» из безвестности вернулся красноармеец Абрамчук Николай Антонович, 1918 года рождения, уроженец д. Сомино, Телехановского района, Пинской области, Белорусской ССР. Его останки и еще 23 неизвестных солдат в воскресенье перезахоронили в Видлице.

По православной традиции поминовение усопших воинов совершил настоятель Храма Святого Георгия Победоносца отец Виктор. Фото: vk.com/olon_rayon.