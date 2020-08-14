Петрозаводского пиромана отправили в колонию за уничтожение здания

В Петрозаводске осужден местный житель, который уничтожил чужие имущество, а также четырежды покушался поджечь чужое имущество.

По сообщению прокуратуры, мужчина обвинялся в том, что в марте 2019 года проник в одно из неэксплуатируемых административных зданий ООО «Санаторий Марциальные воды» в столице Карелии, развел кострище на чердаке. В результате огонь уничтожил здание, ущерб был оценен в 4 миллиона 642 тысячи рублей.

Затем в ноябре того же года, а затем в январе 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджигал предметы в подъезде жилого деревянного дома. Бдительные соседи вовремя вызывали спецслужбы для тушения возгорания.

«В случае возникновения пожара мог бы быть причинен ущерб физическим лицам, а также администрации Петрозаводского городского округа всего на сумму более 19 млн. руб», - считают в надзорном органе.

Мужчина признал вину в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Но с четом ранее вынесенного в отношении него приговора наказание составило шесть с половиной лет колонии общего режима.