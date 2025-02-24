24 февраля 2025, 15:25
Общество

Петрозаводский городской суд заблокировал два сайта

На интернет-ресурсах предлагали сим-карты без паспорта и договора

На двух интернет-сайтах обнаружили объявления с предложениями продажи телефонных сим-карт без паспорта и договора оказания услуг связи.

Прокурор потребовал заблокировать эти ресурсы и обратился в суд Петрозаводска.

Суд рассмотрел административный иск и удовлетворил требования. Это решение передали в Роскомнадзор, который должен будет включить ресурсы в реестр для последующей блокировки. // фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Суд
Роскомнадзор
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сим-карты