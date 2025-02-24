24 февраля 2025, 15:25
Петрозаводский городской суд заблокировал два сайта
На интернет-ресурсах предлагали сим-карты без паспорта и договора
На двух интернет-сайтах обнаружили объявления с предложениями продажи телефонных сим-карт без паспорта и договора оказания услуг связи.
Прокурор потребовал заблокировать эти ресурсы и обратился в суд Петрозаводска.
Суд рассмотрел административный иск и удовлетворил требования. Это решение передали в Роскомнадзор, который должен будет включить ресурсы в реестр для последующей блокировки. // фото «Петрозаводск говорит»