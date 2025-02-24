Стало известно, почему в Карелии чаще всего отказывают соискателям

Аналитики сервиса HeadHunter провели исследование, чтобы выяснить основные причины отказов соискателям в Карелии. На основе анализа семи тысяч несостоявшихся трудоустройств был составлен рейтинг факторов, которые чаще всего мешают кандидатам получить работу.

Главной причиной отказа стало несоответствие навыков и квалификации соискателя требованиям вакансии. Эта проблема стала решающей в 57 процентах случаев, то есть более чем в половине всех неудачных попыток трудоустройства.

На втором месте с большим отрывом оказался возраст соискателя, который стал причиной отказа в 7 процентах случаев. Третье место занял гостинг — ситуация, когда кандидат внезапно перестает выходить на связь с работодателем. Это явление стало причиной 5 процентов отказов.

Особенно остро проблема низкой квалификации проявилась в таких профессиях как программист, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, руководитель проектов, тестировщик и менеджер по закупкам. // фото: freepik.com