Петрозаводские «Оружейники» завоевали Кубок Севера в Вологде

На поле вологодского стадиона «Динамо», в минувшие выходные, сошлись команды из Вологды, Архангельска и Петрозаводска, сообщает ИА «СеверИнфо».

В первой игре «Викинги» нанесли сокрушительный удар архангельским «Лесорубам». Победный счет 64:0 удивил всех: когда-то соперник вологжан считался довольно сильным.

С «Оружейниками» Петрозаводска вологодские «Викинги» бились за первое место.

«Матч прошел с очень большим количеством зрителей, давненько Вологодское «Динамо» не видело столько людей на трибунах. К сожалению, не было музыкального фона, вероятно, из-за этого игра была очень нервной и тягучей»,

- написал капитан команды Никита Шемякин на странице клуба «ВКонтакте».

Итог игры 15:6 и «золото» петрозаводских «Оружейников» в турнире «Кубок Севера».