Петрозаводск на майские праздники может остаться неубранным

Текст, фото: Антонина Кябелева

Весенняя распутица — один из самых неприятных периодов в жизни петрозаводчан. Огромные лужи, грязь, уличный смет — все это уродует облик карельской столицы. Вы не поверите, но в этот сложнейший момент у петрозаводской администрации не заключен муниципальный контракт на уборку и содержание дорог! Об этом в интервью нашему изданию сообщил председатель карельского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Сергей Соловьев.

- Сергей Иванович, я думаю, со мной согласятся многие петрозаводчане, что, несмотря на обильные снегопады, нынешнюю зиму город пережил относительно спокойно благодаря работе Кондопожского ДРСУ. Мне кажется, что с приходом Кондопожского ДРСУ качество уборки города улучшилось в разы. Как бы вы оценили экономическую ситуацию на предприятии?

- Профсоюзы давно убеждали и карельское правительство, и карельский Минтранс, что нам необходимо мощное дорожное предприятие, которое бы занималось и содержанием, и уборкой, и ремонтом дорог. Хорошо, что к нам прислушались. Такой зимы, как нынешняя, давно не было. Осадков выпало в два с половиной раза больше, чем обычно. Кондопожское предприятие доказало, что оно надежный подрядчик. В 2023 году ДРСУ освоило 2,2 миллиарда рублей.

Но вот что произошло дальше. В 2023 году у предприятия был контракт с администрацией города.

Но мэрия так и не оплатила работы, которые ДРСУ провело с 23 по 31 декабря прошлого года. Дорожное ремонтно-строительное управление за свой счет все эти 9 дней трудилось.

А в результате администрация Петрозаводска отказывается платить за выполненную работу. И теперь, чтобы получить оплату за свою работу, у Кондопожского ДРСУ единственный путь — идти в суд.

- Как сейчас складываются отношения между петрозаводской администрацией и дорожным ремонтно-строительным управлением?

- Петрозаводская администрация взяла за привычку заключать контракты не на месяц, а на 20 дней.

- Вы хотите сказать, что с Кондопожским ДРСУ заключают контракты каждый месяц?

- Я впервые с таким сталкиваются, чтобы каждый месяц заключали контракты, причем только на 20 дней.

Получается, что в остальное время предприятие должно работать бесплатно.

В январе, феврале, марте 2024 года город заключал контракты на 20 дней, а оставшиеся дни ДРСУ должно было работать за свой счет.

- Неужели так понравилось, что ДРСУ бесплатно работает?

- Я думаю, что администрация таким образом пытается сэкономить деньги, которых у нее нет. Я с подобной ситуацией сталкиваюсь впервые.

- А вы как-то реагировали на эту ситуацию?

- В конце марта состоялось заседание республиканской трехсторонней комиссии, на которой я подробно рассказал о возникшей проблеме. Больше всего меня сразило, что президент Союза промышленников и предпринимателей Карелии Александр Сафронов заявил: мол, зачем работали без контракта? А как по-другому? Нужно было бросить город и не заниматься его уборкой? Меня подобная позиция возмутила. Премьер-министр карельского правительства Александр Чепик, который присутствовал на заседании, промолчал.

- На дворе вторая половина апреля. Контракт между ДРСУ и городом заключен?

- Нет. Прежний закончился 7 апреля. Нового контракта пока не заключили. А тем временем нужно убирать город, вывозить смет.

Для того чтобы вывезти из города мусор на свалку, необходимо дополнительно 15 миллионов рублей. Сейчас мэрия заключает с ДРСУ разовые договоры на уборку мусора. На эти цели выделено 600 тысяч рублей.

Это даже не минимум, которой необходим, чтобы привести город в порядок, а капля в море! Контракт на ремонт и содержание дорог до сих пор не заключен. Новый контракт обещают заключить в середине мая.

- То есть месяц город не будут убирать?

- Получается, что так. Нельзя заставлять предприятие регулярно работать бесплатно. Это неминуемый путь в банкротство. Для того чтобы работать в городе, Кондопожское ДРСУ приняло на работу новых сотрудников. И что теперь с ними делать? Увольнять?

- Но это же скандал. Петрозаводск дожил до ситуации, когда власть даже не в состоянии справиться с уборкой городского пространства. Вы как-то это объясняете хотя бы для себя?

- С моей точки зрения, в Петрозаводске полностью утрачена управляемость городом.