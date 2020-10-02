Петрозаводчанка сломала ногу на улице и отсудила крупную сумму

Петрозаводский городской суд рассмотрел иск горожанки к ООО «ТехРент». Женщина требовала у компании компенсацию морального ущерба на сумму 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В один из дней ноября 2019 года женщина возвращалась домой с работы. На тротуаре она поскользнулась и упала. Подняться самостоятельно горожанка не смогла. Женщину доставили в больницу, где выяснилось, что у нее двойной перелом ноги.

Тротуар, на котором упала пострадавшая, входит в зону ответственности компании «ТехРент» по договору, заключенному между этой организацией и мэрией Петрозаводска. Учитывая этот факт, суд принял решение удовлетворить иск женщины с назначением компенсации морального вреда на сумму 300 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.