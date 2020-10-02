Пенсионерку из Петрозаводска осудили за незаконную помощь мигрантам

В Петрозаводске осудили 65-летнюю женщину, которая обвинялась в содействии нелегальной миграции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Следствие выяснило, что с декабря 2018 года по февраль 2020 года пенсионерка за деньги прописала в своей квартире четырех иностранцев, чтобы они могли оформить документы, необходимые для пребывания в России. Также горожанка заключила с гражданами ближнего зарубежья трудовые договоры, но фактически они на нее не работали.

В итоге суд признал пенсионерку виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытальным сроком 1 год.