Петрозаводчанка рассказала, кто ходит к сексологу

Петрозаводчанка Дарья Стафеева обладает современными и довольно редкими для Карелии специальностями. Она сексолог и энерготерапевт. Вся ее жизнь и деятельность направлены на то, чтобы помогать другим.

"Мне давно была интересна психология человека, его поведенческие реакции, решения, чувства и так далее. Но по своей первой специальности я экономист, работала в банке. И моя сфера не была связана с психологией. И когда в нашу жизнь пришла пандемия, я начала искать новую сферу деятельности для себя, экономическая часть мне уже была неинтересна. Мне было важно найти то, где я могу быть полезной. Потому что у меня огромная потребность помогать всем: и людям, и животным," -

рассказала Дарья Стафеева.

Как банковский экономист пришел в психологию, и чем сексолог может помочь людям - подробности в нашем материале.