Мусор в карельской деревне не вывозили, а деньги за услугу взимали

Житель деревни Ильинская горка Олонецкого района обратился к прокурору Карелии с жалобой на регоператора по обращению с ТКО. Услугу по вывозу мусора не оказывали, но деньги люди за нее вынуждены были платить, сообщили в надзорном ведомстве.

С мая 2019 года по июль 2022 года отходы из деревни не вывозили: не было мусорного контейнера. Услугу стали предоставлять лишь с августа 2022 года, при этом в счет включили долг за предшествующий трехгодичный период.

Прокурор района внес представление руководителю регионального оператора по обращению с ТКО. В результате жителям деревни произвели перерасчет в общей сумме больше 36 тысяч рублей. // фото: freepik.com