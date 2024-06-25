За протекающую крышу УК в Карелии хотели оштрафовать, но не стали

Житель Суоярви обратился в Госкомитет Карелии по жилнадзору с жалобой на управляющую компанию. В подъезде его дома давно не делали капремонт, крыша протекала, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы проверили слова горожанина и выяснили, что он рассказал правду. Госкомитет потребовал УК устранить нарушения, подъезд после этого отремонтировали.

Управляющей организации назначили штраф в сумме 125 тысяч рублей. Но она обжаловала это в Арбитражном суде.

Арбитражный суд Карелии, а потом Тринадцатый арбитражный апелляционный суд встали на сторону управляющей компании и заменили штраф на устное замечание. // фото: freepik.com